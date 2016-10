VIDEO: Trikrat je umrl: Videl sem mrtvega očeta ter nerojenega brata in sestro

Družina Julie Kemp ima za seboj nenavadno zgodbo. Pred 19 leti je doživela strašno nesrečo, v kateri je umrl mož in oče Andy, Julie in sin Landon pa sta se komaj izvlekla. Reševalci fantka sprva sploh niso videli, šele ko so zagledali njegov čevelj, so opazili, da je v zveriženi pločevini še en človek.

Znakov življenja ni dajal, bil je v komi. Zdravniki so menili, da si bo le težko opomogel, a fantek se je po dveh tednih prebudil iz kome. Njegova mama Julie trdi, da sledov poškodb na njegovih možganih ni, čeprav je imel glavo zelo hudo poškodovano, zdravniki pa so ugotavljali, da so, če se prebudi, za vse življenje ostal na nivoju osemletnika.

Videl očeta ter brata in sestro, za katera ni vedel

Namesto tega ima Landon zdaj neverjetno zgodbo o posmrtnem življenju. Julie trdi, da je oklevala, kako sinu povedati, da mu je oče umrl, vendar pa je malček že ves vedel. Na dan nesreče je bil celo trikrat na drugi strani in vsakič so ga oživljali, v vmesnem času pa, trdi, je bil v raju in tam srečal svojega očeta in njegovega prijatelja, ki je umrl nekaj mesecev prej. »Nobeden od nas ni drugemu rekel nič, samo stali smo tam,« je povedal mamici.

A to še ni bilo najbolj šokantno. »Mimogrede sem videl še druga tvoja otroka,« ji je povedal. Julie sprva ni vedela, o čem govori, potem pa je ugotovila, da gre za njena dva spontana splava, o katerih malček seveda takrat še ni vedel ničesar. »Vedel sem, da sta to moja brat in sestra, čeprav mi nihče ni govoril o njiju. Ko ste v nebesih, veste, kdo je kdo,« zdaj pravi Landon, ki je prepričan, da je ta gor srečal tudi Jezusa. Ta mu je dal nalogo, da se vrne v življenje in širi vero, je prepričan Landon.