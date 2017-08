VIDEO: Tri leta snemal Hrvaško, rezultat vas bo pustil brez besed

Alen Carin je tri leta snemal lepote Hrvaške, rezultat pa je spektakularni posnetek, ki ga je objavil te dni.

»Zadnja tri leta sem se posvetil snemanju iz zraka. Gre za prečudovito, čisto naravo, ki sem jo montiral v video z naslovom Summer on me. Od lokacij na katerih sem snemal, so to otok Silba, potem plaža u Sabunikama, reke Mrežnica, Zrmanja in Cetina ...,« rekal je Alen za Index.

Alen vam svetujem, da posnetek obvezno pogledate v HD-ju, da boste lahko v njem uživali do popolnosti.