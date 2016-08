VIDEO: Takole bo, če boste v Rovinju srečali kita

Pri naših južnih sosedih so na obisku trije kiti glavači , ki so na svojo veliko nesrečo zašli v plitvo Jadransko morje. Potem ko so pristojne organizacije že posvarile, da je bolje, da se jim ne približujete in jih ne podite, pa so se na spletu pojavili prispevki z napotki, kaj narediti, če ga slučajno srečate.

Bolj v šali kot zares je pripet tudi posnetek srečanja človeka s tem kitom, ki gotovo marsikomu nažene strah v kosti.

Po ogledu posnetka si verjetno res ne boste zaželeli, da bi se z njim srečali iz oči v oči ...