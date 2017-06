VIDEO: In tako je prišel do »okusne« večerje ...

Tudi to je način, kako do večerje. Med vožnjo z motorjem se je ustavil. Z golima rokama je prijel kačo, z njo udaril po cestišču in se s plenom odpeljal naprej. Čeprav je videti preprosto, je seveda za kaj takega potrebnega precej poguma. Motorist iz Tajske ga očitno ima, mi pa upamo, da mu je teknila.