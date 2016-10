VIDEO: Tako besne bivše punce še niste videli

Ko pustiš Američanko, očitno lahko pričakuješ vse. Bivši fant dekleta na posnetku je na splet spravil posledice njunega razhoda, ki so v minulih dneh vzbudile ogromno zanimanja, posmeha in konec koncev tudi zgražanja. Ko ji je dejal, da jo zapušča, mu je ona primazala klofuto, potem pa jo je vrgel iz hiše.

Njeno vedenje je začel snemati in jo s tem osramotil pred vsem svetom. In kaj lahko vidimo na posnetku? Njeno kričanje in grožnje, da bo prišla v hišo za vsako ceno. Poskusila je pri vseh vratih in oknih, razbijala po njih in na koncu ena vrata tudi razbila, kako se je vse skupaj med njima končalo, pa ni znano.

Je pa eden od uporabnikov spleta dogajanje komentiral takole: »To je videti kot začetek zombijevske apokalipse …«