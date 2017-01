VIDEO: Ta posnetek je obnorel svet in tudi vi se mu ne boste mogli upreti

Otroci so zelo različni in nekateri so veliki jedci, drugi pa se hrani upirajo, zato je mnogo staršev zelo veselih, če njihovi malčki radi počistijo krožnik. Mamica otroka na posnetku pa spada v tretjo skupino staršev. Njihovi malčki so namreč tako navdušeni nad hrano, da postanejo prava spletna senzacija.

»Nihče nima hrane tako rad kot ta otrok,« so se pošalili spletni uporabniki in verjetno imajo kar prav. Vendar vas opozarjamo: malčkovo navdušenje je nalezljivo!