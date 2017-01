VIDEO: Ta ogabni posnetek si je ogledalo že 25 milijonov ljudi

Vas dajejo krvavitve iz nosa? Tudi Roger s posnetka ima to težavo. Nekoč se mu je zgodilo, da se krvavitev ni ustavila niti po več dneh. Zato se je odločil obiskati zdravnika.

Kakšna sta bila pregled in zdravljenje, si lahko ogledate na spodnjem posnetku. A pozor! Le če imate dober želodec. Na posnetku, ki so precej eksplicitni, je veliko krvi in stvari, ki bodo v mnogih vzbudile nelagodje ...