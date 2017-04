VIDEO: Svoj avto polepil s 4600 avtomobilčki

Datuk Seri Mahadi Badrul Zaman je ime 34-letnega finančnika iz Malezije, ki je postal pravi zvezdnik v domačem Kuala Lumpurju. Moški, ki seveda ni v sorodu z bivšim Helene Blagne, je direktor podjetja Financial Genius Group in strasten ljubitelj avtomobilov. Pred časom se je pojavil na družabnih omrežjih, ker je dal svojega jaguarja prekriti s 4600 avtomobilčki. Sprva je bilo videti, da gre za spletno potegavščino, morda za spretno oglaševalsko akcijo, nato pa je novinarjem uspelo izslediti Mahadija. Povedal je, da je začel avtomobilčke zbirati, ko je bil star 13 let. Do zdaj jih je zbral že zavidljivih 5000, od tega jih ima večino razstavljeno na svojem luksuznem vozilu.



Pojasnil je, da je hotel najti način, kako bi njegov jaguar izstopal, hkrati pa mu je zbirka igračk delala preglavico, saj mu je zavzemala preveč prostora. Porodila se mu je zamisel, da jih preprosto zalepi na svoj pravi avtomobil in s tem ubije dve muhi na en mah. No, zdaj se sooča z novimi težavami, ne more preprosto parkirati ob cesti, saj bi mu zagotovo ukradli katerega izmed avtomobilčkov. Pa tudi čiščenje vozila je postalo prava nočna mora. Pa vendar, avtomobil zdaj izpolnjuje svojo poslanstvo, vzbuja namreč pozornost.



Seveda to ni prvič, da je kdo svoj avtomobil prekril s predmeti, spomnimo se z nalivnimi peresi prekritega mercedesa, kombija, ki je bil prekrit z najrazličnejšimi medeninastimi predmeti, in starega saaba, ki je bil polepljen z igračami. No, Mahadijev jekleni konjiček je izmed vseh omenjenih zagotovo najlepše okrašen.