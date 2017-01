VIDEO: Svetovni hit! Starka iz Bosne, ki zdravi z lizanjem

V vasi Crnjevo, ki se nahaja v BiH, se ljudje, ki jih pestijo resne zdravstvene težave, zatekajo po pomoč k starki, ki ima verjetno najbolj edinstveno metodo zdravljenja na svetu.

Hava Čelebić, znana kot nana Hava, že desetletje pomaga bolnikom tako, da jim liže oči. Po poročanju hrvaškega RTL tretma stane okrog 10 evrov, nezaposlenim in revežem pa ga nudi brezplačno. Pozdravila je že več kot 5000 ljudi, ki so prišli iz vsega sveta, od ZDA do Rusije.

Še to, pred začetkom seanse nana Hava svoja usta vedno izpere z alkoholom. Naslednikov nima, saj se njenim otrokom vse skupaj zdi ogabno.

Več v priloženem videu.