VIDEO: Strašno: otroci so ga potopili v lepilo in ga prepustili usodi

Skupina otrok iz Istanbula se je v zdolgočasenosti odločila, da bo pasjega mladička potopila v lepilo ter ga vlekla po blatu in travi. Kužka so nato pustili na kraju grozljivega dogodka.

Na srečo je žival opazil mimoidoči, ki je psa odpeljal v zavetišče. Tam so ga šokirani veterinarji oskrbeli in se borili za njegovo življenje, tako da je kužek Pascal kruti napad preživel in je danes videti že mnogo bolje.