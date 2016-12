VIDEO: Staršem se je stemnilo, ko so videli, kaj počne mladina

Policija je začela preiskavo, potem ko se je na spletu pojavil posnetek mladostnikov, ki so najeli šolski bazen. A ne za trening plavanja, temveč za zabavo. Pri svojem početju, tudi uživanju alkohola in stiskanju, pa so se veselo snemali. Nazadnje je posnetek pristal na družabnih omrežjih in pri policiji.