VIDEO: Starost je norost: 96-letni starček skočil iz letala

Italijan Guiseppe de Grada je pri 96 letih opravil svoj zadnji skok s padalom. V družbi padalca je skočil iz letala nad mestom Cremona in tudi uspešno pristal. De Grada je bil med drugo svetovno vojno pripadnik padalske enote, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Želel sem počakati na svoj 100. rojstni dan, da bi opravil poslednji skok. A po operaciji kolka sem ocenil, da ne smem več izgubljati časa,« je pojasnil po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

Med drugo svetovno vojno je bil de Grada pripadnik italijanskega padalskega korpusa Folgore. Leta 1942 je bil zajet v Egiptu in je štiri leta preživel v ujetništvu, a je vse do danes ohranil strast do skokov s padalom.