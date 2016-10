VIDEO: Starleta ga je zavrnila, a jo je v šovu vseeno takole napadel

Francoska javnost je šokirana nad dejanjem voditelja enega od televizijskih šovov, ki se je spravil na starleto, čeprav mu je dala jasno vedeti, naj se raje umakne.

V bizarnem šovu, ki naj bi trajal kar 35 ur skupaj, se je zapletlo, ko so se odločili, da zaigrajo rop ameriške starlete Kim Kardashian. Igrala jo je francoska kolegica Soraya, ki je voditelja očitno povsem obnorela. V prizoru, ki so si ga zamislili, bi jo moral rešiti, a njemu so po glavi rojile povsem druge misli.

Ko jo je prosil za poljub, ga je zavrnila, a se ni dal in jo je namesto tega poljubil kar na prsi. »Zdaj greva lahko v zaodrje,« je nadaljeval, kot da ni naredil nič takega.

No, mnogi gledalci pa so njegovo potezo obsodili, saj da je dekle spolno napadel.

Preverite na spodnjem posnetku.