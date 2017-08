VIDEO: Srhljivka na postaji: moški ga je hotel poriniti pod vlak

KAKO MORE?!

Nadzorne kamere so ujele dogodek na železniški postaji, ki bi se lahko končal tragično. Posnetek prikazuje moškega, ki je stekel proti uslužbencu železnice in ga poskušal pahniti na tire. Na srečo se je ta uspešno izmaknil in preživel nočno moro.

Vzrok bi lahko bila zamera. Na enem od peronov namreč omenjeni moški ni hotel zapreti vrat, zaradi česar vlak ni mogel odpeljati. Uslužbenec ga je na to opozoril, moški pa se je umaknil. Vlak je odpeljal brez njega, ta pa je nato napad izvedel na drugem peronu.

Daily Mail poroča, da se je zgodilo v Južnem Walesu, policija pa storilca še išče.