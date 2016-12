Latvijska policija je mlademu paru turistov izdala denarno kazen 250 evrov, ker ju je zasačila, ko sta bila spolno aktivna ob vznožju spomenika svobode v središču prestolnice. Za dejanje sta se odločila pri šestih stopinjah Celzija, je v petek poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Turista, 23-letni Nemec in 21-letna Španka, sta se predala strastem ob vznožju 42 metrov visokega spomenika, vendar ju je pri tem ujela nadzorna kamera. Policija je prihitela še pravi čas, da ju je lahko oglobila in prisluhnila vročemu razlogu za dejanje. Par si je namreč zaželel telesne bližine na nenavadnem kraju, vendar se nista zavedala pomena spomenika za Latvijce.

Spomenik svobode je posvečen vojakom, ki so umrli v boju za osamosvojitev Latvije od Sovjetske zveze med letoma 1918 in 1920, javnosti pa so ga predstavili leta 1935.