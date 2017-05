Splet je obkrožil posnetek, na katerem dijak doživi izbruh jeze. Sredi pouka se je besedno lotil učitelja in ga skušal sprovocirati. Kako se je razpletlo, si lahko ogledate spodaj.

wild thugs are ruining our schools.. preventing the youth from learning. expel them all!! pic.twitter.com/9IVcwEGup6