VIDEO: Sredi ceste je bil gol in z nožem v roki

Andrew Butler je bil priča nenavadnemu prizoru, zaradi česar se je na poti v službo ustavil in pričel s snemanjem, poroča dailystar.co.uk. Posnel je trenutek, ko se gol moški sprehaja po cesti, v roki pa drži rezilo. Ko je Andrew prišel na prizorišče, so tam že bili policisti, ki so imeli dogajanje pod nadzorom.

»Počutil sem se, kot da bi gledal film. Bilo je povsem nerealno, bil sem popolnoma šokiran,« je prizore, ki jih je posnel opisal moški. »Naposled so ga spravili v avto, policist pa je pobral nož. Mislim, da je šlo za kuhinjski nož. Definitivno je bila to najbolj čudna stvar, ki sem ji v življenju bil priča,« je opisal dogodek Butler.