VIDEO: Sredi belega dne seksala v parku

V nekem parku sredi Illinoisa je ženska med sprehodom po parku na klopci opazila par, ki se je kar vsem na očeh predajal strastem. Moški je sedel na klopi, v njegovem naročju pa ženska, ki je imela spuščene hlače.

Sprehajalka, ki se jima je približala in ju snemala, ju očitno ni pretirano motila, saj sta nadaljevala, kar koli sta že počela. Ženska na posnetku ji je le pokazala iztegnjeni sredinec in na snemalkin očitek, da nima nobenega samospoštovanja, odgovorila, da je to njen mož.

Sicer je tako početje v zvezni državi Illinois prepovedano in je lahko kaznovano celo z enoletno zaporno kaznijo ter denarno kaznijo v višini 2500 dolarjev.