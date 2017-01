VIDEO: Srajca prihodnosti je odporna proti madežem

Madeži rdečega vina spadajo med največje sovražnike belih oblačil. Kadar jih gospodinja zagleda, ji vzame sapo, saj se zaveda, da jo čaka pralna bitka, ki jo bo skoraj zagotovo izgubila. Očitno pa nas čakajo svetlejši časi, saj je amsterdamsko podjetje Labfresh predstavilo posebno bombažno srajco, ki je odporna proti vsem madežem. Poleg tega nikoli ne smrdi in se ne mečka, zato jo je treba le na hitro postaviti pod likalnik. Sliši se predobro, da bi bilo resnično, a ustanovitelja podjetja Kasper Brandi Petersen in Lotte Fink trdita, da jima to omogoča inovativna tehnologija induo, ter poudarjata, da je kljub odpornosti srajca zelo mehka in prijetna za nošenje. »Je kot bombaž, vendar boljša. Tekočina in bakterije ne morejo vstopiti v tkanino, zato lahko s površine preprosto obrišemo skoraj vsako snov. Zelo je pomembno, od kod prihaja bombaž in kako je stkan v blago. S posebno obdelavo spremenimo strukturo bombažne niti,« je pojasnila Lotte. Kasper je dodal, da je sam preizkušal material, tako da je v njem tekel, vozil kolo in plesal več kot 100 ur. Prav tako ga je izpostavljal najrazličnejšim tekočinam ter vsak vzorec opral več kot 40-krat. Srajca je vse skupaj brez težav prestala. Najboljše pa je, da material diha. To pomeni, da ni v celoti vodoodporen, večino tekočin odbija in se zelo hitro posuši. Za srajco bomo morali odšteti okoli 100 evrov, ko se bodo pojavile na prodajnih policah. Prednaročila že sprejemajo.