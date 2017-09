VIDEO: Sosedje pravijo, da je nezemljan, starši pa: Taka je volja boga

Verjetno ni lepšega veselja, kot je pričakovanje otroka. A včasih se to spremeni v žalost.

V Indiji poročajo o dojenčku, ki se je rodil v torek in za katerega domačini pravijo, da je kot nezemljan. Njegove oči so precej velike in izbočene, rodil se je brez nosu, tudi ušes nima.

Starši mu še niso dali imena, vztrajajo pa, da bodo za otroka, kot jim ga je namenil bog, skrbeli po svojih najboljših močeh.