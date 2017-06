VIDEO: Šopki cvetnega bandita

Prebivalci New Yorka lahko zadnje čase v mestu naletijo na čudovit prizor. Lokalni cvetličar in oblikovalec rastlinskih aranžmajev Lewis Miller v koših za smeti ustvarja prečudovite šopke. Uporablja cvetje in dekorativno zelenje, ki ostane od porok in drugih dogodkov, in z njimi polepša sivino mestnih pločnikov. Vsako jutro se zgodaj odpravi na pohod, s seboj ima velikanske šope cvetja v vazi. Nato poišče privlačno kanto za smeti in jo spremeni v vazo. O njegovem okraševanju so nedavno pisali v modni reviji Vogue, kjer so ga označili za cvetnega bandita.



Zamisel se mu je porodila oktobra 2016, ko je kupil 2000 rož za mozaik Imagine v čast Johna Lennona v Centralnem parku. Ljudje so bili navdušeni, zato je krasil še naprej. Smetiščne kante izbira na prometnih krajih v bližini zanimivih arhitekturnih projektov ali grafitov. Ko je šopek končan, se podpiše z barvo v pršilu – LMD x NYC. Prav vsak aranžma plača Lewis iz lastnega žepa, zanj je pomembno le, da razveseljuje soljudi.