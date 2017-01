VIDEO: Šokirani celo zdravniki: v trebuhu jih je kar mrgolelo

Žensko je kar nekaj časa močno bolel trebuh, zato so se zdravniki po preiskavah odločili za operacijo. Ko so ji odprli trebuh, so bili več kot šokirani. Iz njenega telesa so namreč odstranili več kot 150 živih črvov. Potrebovali so kar pet ur, da so pobrali čisto vse. Pacientka je nato končno lahko zaživela življenje brez bolečin, poroča Jutarnji list.