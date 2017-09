VIDEO: Šok: v risanki opazila velik penis

Čebelica Maja je gotovo ena najbolj priljubljenih risank. Dogodivščine male čebele in njenih prijateljev so vedno zabavne in pogosto tudi poučne, a neka mama je ob ogledu 35. epizode doživela pravi šok, ko je v kadru opazila risbo moškega spolnega organa.

Ko je zagnala vik in krik, da njeni otroci tega ne bodo gledali, in sporni posnetek objavila na spletu, so svoje zgražanje izrazili tudi ostali starši.