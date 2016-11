VIDEO: So prišli nezemljani? Z neba se je spustila močna svetloba, kamera vse ujela

Več prebivalcev Floride je poklicalo policijo, saj so videli, kako se je z neba proti Zemlji spustila močna svetloba. Seveda je šlo za meteor, a mnogi so mislili, da so na naš planet prišli nezemljani.

Ameriško meteorsko združenje je prejelo več kot 150 obvestil o močni svetlobi na nebu. Škode naj ne bi bilo.