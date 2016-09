VIDEO: To so najhujši najboljši prijatelji

Lulanje in bruhanje, slačenje, polivanje z bencinom, kokoš v kadi in milijon drugih potegavščin se je že zgodilo med najboljšimi prijatelji. Nekateri se pri šalah sploh ne znajo ustaviti in tako je nastala tudi spodnja zbirka posnetkov »najboljših« prijateljev.

Kaj bi šele delali svojim sovražnikom?