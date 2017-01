VIDEO: Snežni plaz mu je goltal goste, on pa se je smejal

Po spletu se je začel širiti posnetek, ki je konec decembra nastal na enem od turških smučišč. Medtem ko je vodja smučišča dajal intervju lokalni televiziji in hvalil vzdušje ter njegovo skrb za goste, se je za njegovim hrbtom sprožil snežni plaz in nekaj od teh gostov tudi pokopal pod seboj.

Na strašni prizor se je moški odzval milo rečeno nenavadno, z nasmeškom, ob tem pa televizijski ekipi namigoval, da so lahko srečni, da so na kamero ujeli kaj takega. Po poročanju tujih medijev je povedal: »Ta sneg nam dobro dene. Vsi, ki radi smučajo, so zdaj tu.« Potem pa je v povsem mirnem tonu nadaljeval: »Kot lahko vidite tudi sami, se je pravkar sprožil snežni plaz, vi pa ste to posneli. Ljudje so tu srečni, za goste skrbimo najbolje, kot se da.« Tako so njegove besede iz turškega jezika prevedli pri portalu Daily Mail.

V tistem trenutku se je na smučišču dogajala prava drama. Nekaj ljudi je povsem zasulo, preostali pa so jim prihiteli na pomoč in jih začeli odkopavati. Na srečo se je vse končalo dobro, tako da smrtnih žrtev ni bilo.