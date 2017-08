VIDEO: Smeh zagotovljen: Dalmatinec je izumil nove plesne korake

Kakšen John Travolta ali Patrick Swayze, ta Dalmatinec je kralj plesišč. Posnetek, ki je nastal na poročni zabavi v hrvaškem mestu Imotsko, je postal pravi spletni hit.

Moški, je očitno pod vplivom alkohola odkril nemalo novih plesnih korakov in poskrbel, da so se vsi prisotni ob tem nadvse zabavali. Posnetek, ki so ga objavili v facebook skupini Dnevna doza prosječnog Dalmatinca, si je v zgolj 14 urah ogledalo več kot 100 tisoč uporabnikov, ki so nad njegovimi plesnimi akrobacijami več kot navdušeni. Pravijo celo, da bi bila prava škoda, če ta video ne bi bil objavljen.