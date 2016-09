VIDEO: Slovenijo pretreslo posilstvo konja. Poglejte, kaj je naskočil on

Nedavno je Slovenijo pretresla vest o posiljenih kobilah. Tokrat pa poročamo o moškem, ki je zlorabil – avto. To je počel sredi belega dne, in ko je videl, da so ga zasačili, je pobral šila in kopita ter se pretvarjal, da se ni nič zgodilo.

Če ne bi videli, ne bi verjeli, mar ne?