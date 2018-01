VIDEO: Slavni posnetek v zbirki vodje teroristov

Od slavnega posnetka Charlie Bit My Finger je minilo 10 let. Posnetek ima več kot 800 milijonov ogledov, Howarda Daviesa-Carra, očeta dveh dečkov, pa je pred nekaj dnevi šokiral podatek, ki ga je objavila Cia. Znamenitemu posnetku se je namreč smejal tudi vodja teroristične mreže Al Kaida Osama bin Laden.



Našli so ga v zbirki posnetkov, s katerimi si je krajšal čas, ko je bil na begu.