VIDEO: Skupaj tehtata 400 kilogramov in želita končno seksati

Lin Jue in Deng Jang iz Kitajske sta poročena šest let. V tem času jima še ni uspelo seksati. Zakaj? Ker sta pretežka, saj skupaj tehtata več kot 400 kilogramov.

A zdaj si želita otroke, zato hujšata pod zdravniškim nadzorom s telovadbo in posebno prehrano ter tradicionalno kitajsko metodo hujšanja, ki vključuje ogenj in masažo. Zdravniki so prepričani, da lahko v dobrem letu dni izgubita polovico trenutne skupne teže.