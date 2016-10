VIDEO: Skrivnostno! Celotni družini se je snelo

Družina Tromp iz mesteca Silva v bližini Melbourna je bila marljiva, povsem normalna in spoštovana, nato pa je letošnjega 29. avgusta enostavno izginila. Oče Mark (51), mati Jacoba (53) in trije odrasli otroci, Riana (29), Mitchell (25) in Ella (22), so se z avtom na vrat na nos odpeljali v neznano, poroča BBC. Doma so pustili mobitele, kreditne kartice in potne liste, hiša pa je bila odklenjena. Telefon je imel s sabo le Mitchell, vendar so tudi njega prisilili, da ga je zabrisal iz drvečega avtomobila.

Vsakdo je šel po svoje

Čez nekaj dni, ko je bilo nore avanture konec, je Mitchell pred kamerami povedal, da so se njegovi sorodniki začeli obnašati povsem paranoično, prepričani so bili, da jim sledijo in da jih hočejo pokončati, on pa da je šel z njimi, ker ga je bilo strah, da bi v svoji blodnjavi utegnili storiti kaj tragičnega. Odpeljali so se kar 800 kilometrov od doma. Mitchell jih je nato naslednje jutro zapustil in odšel svojo pot, preostala četverica pa se je odpravila do Jenolanskih jam. Tam sta hčeri ukradli avto in v Goulburnu policiji prijavili izginotje staršev. Še isti dan je zgodba o nenavadnem potovanja družine Tromp prispela v medije in policija je sprožila obsežno preiskavo.

Je kriva okužena voda?

Sestri sta se nato razšli. Ella se je vrnila domov, kjer jo je že čakal Mitchell, Riana pa se je povsem izgubila (fizično in psihično), tako da ni, ko so jo naposled našli, vedela niti za svoje ime. Policija jo je odpeljala v psihiatrično bolnišnico, kjer je še danes. Med potovanjem sta se razdvojila tudi zakonca Mark in Jacoba. To so našli vso zblojeno in pretreseno in jo na koncu strpali na isti psihiatrični oddelek kot Riano. Marka je policija izsledila nekaj dni pozneje in ga dala pod budni nadzor njegovega brata, ki je sicer policist. Mark je nato medijem poslal pismo, v katerem se je opravičil vsem, ki jim je družinski pobeg povzročil težave.

»Težko bi pojasnil, kaj se je pravzaprav zgodilo, a moja družina se je pričela bati za svoja življenja, zato se je odločila za pobeg. Očitno je zanje vsakdanjik postal preveč stresen,« je za medije povedal Mitchell.

Sicer so po spletu zaokrožile razne teorije zarote. Po eni naj bi družina pila okuženo vodo s kmetije, kar naj bi bilo privedlo do psihičnih bolezni. A resnico očitno vedo le oni ...