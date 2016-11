VIDEO: Skoraj je umrl: ne boste verjeli, kaj je bilo v kruhu

Vsakdanji zajtrk se je sprevrgel v boj za življenje. John Williamson (23) je odhitel v bolnišnico v strahu za svoje življenje, potem ko je jedel kruh. Rentgen je kasneje pokazal, da ima v trebuhu rezilo, poroča Daily Mail.

John je po obroku, ki ga je skoraj stal življenje, zgrožen povedal: »Ko sem pogledal dol, nisem mogel verjeti, da iz toasta štrli del rezila.« Panike se spominja tudi njegova žena Rachel: »Pljuval je kruh in kazal na rezilo.«

Zdravniško osebje v bolnišnici v Blackburnu je poudarilo, da je imel John neznansko srečo. Če bi mu oster predmet prerezal grlo oziroma želodec, bi najverjetneje umrl. Naj dodamo, da ni bila potrebna niti operacija, saj je John britvico po petih dneh izločil iz telesa.

Pri proizvajalcu omenjenega kruha, Warburtonsu, so potrdili, da preiskujejo incident, in ob tem dodali: »Varnost in kakovost izdelkov sta bistvenega pomena za nas. Naši standardi varnosti hrane in higiene so naravnost odlični.«

Par bo proizvajalca tožil.