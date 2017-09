VIDEO: Škandal med prenosom v živo, gledalci so zgroženi

Voditelj ene od španskih televizijskih hiš je sprožil plaz kritik, ker je sredi oddaje z naslovom Popoldne, tukaj in zdaj svoji kolegici s škarjami razrezal obleko.

Na začetku je bilo vse skupaj res videti kot zabavna šala, a voditeljica Eva Ruiz je kmalu ugotovila, da je šala v resnici precej kruta. Juan Medio se namreč ni ustavljal, ampak je rezal in rezal, tako da so gledalci za trenutek lahko videli celo, kaj je nesrečnica nosila pod obleko.

Kmalu po tem so družabna omrežja preplavile kritike, da Medio ponižuje ženske in kakšen vzor s tem daje otrokom. On pa se medtem brani, češ da je šlo zgolj za sladko, a neškodljivo maščevanje, saj je sovoditeljica tudi njemu nekoč razrezala hlače.