VIDEO: Sin obsodil lastnega očeta

Na sodiščih čez lužo se zgodi marsikaj. V kraju Providence so pri prehitri vožnji dobili nekega moškega. Na sodišču se je zagovarjal, da ni videl znaka. Pri tem je omenil, da so bili z njim tudi otroci, in pokazal nanje. Verjetno je želel s tem sodniku dokazati, da ne bi nikoli ogrozil njihovih življenj. A sodnik je storil nekaj nepričakovanega. Otroke je povabil k sebi in starejšega od njiju vprašal, ali je oče kriv ali ni. In malček je kot iz topa izstrelil, da je očka kriv. Dvorana se je iskrenosti sina nasmejala.

Več pa na spodnjem posnetku.