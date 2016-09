VIDEO: Silovit trk je bil usoden za dva

Španija je znana po bikoborbah. Mnogi so zaradi njihove krutosti zelo proti njim in to tradicijo preprosto označujejo za mučenje bikov, ki jih počasi in sistematično ubijajo v areni pred množico ljudi.

Iz severne Španije poročajo o novem krutem dogodku. Glavne vloge rablja tokrat ni odigral bikoborec, temveč sama 500-kilogramska bika: v areni sta trčila z glavo in oba takoj poginila.