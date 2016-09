VIDEO: Sendvič iz sedmega nadstropja vrgla na sovoznikov sedež

Ko se nam mudi, se rado zgodi, da kaj pozabimo. Prav to se je pripetilo nekemu Korejcu, ki je na poti v službo pozabil vzeti malico. In da se ne bi po nepotrebnem vračal v stanovanje, je ženo prosil, naj mu jo vrže skozi okno. Pripeljal se je do bloka, žena pa mu je iz sedmega nadstropja vrgla sendvič točno na sovoznikov sedež.