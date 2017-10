VIDEO: Seksi nastop na Talentih: žiranti buljili, oče navijal

Ne zgodi se pogosto, da je žirantom v šovih ob gledanju nastopov tekmovalcev neprijetno, se je pa to zgodilo ob nastopu 18-letne Sarah Seifert. Njen vroči ples, v katerem ima osrednjo vlogo njena zadnjica, so si moški ogledali molče in z nekoliko odprtimi usti, ženske pa pravzaprav sploh niso vedele, kako naj reagirajo in kam naj gledajo. Ena žirantka hrvaškega Supertalenta ji je celo namenila X in želela prekiniti njen nastop.

Da je bilo vse skupaj še nekoliko bolj neprijetno, je nastop v dvorani spremljal oče Sarah, ki je bil nad njenim nastopom navdušen. Kljub temu da je bil nastop morda res nekoliko neprimeren za družinsko oddajo, je treba priznati, da ima Sarah talent za miganje z boki, za kar je tudi prejela trikrat da in en ne.