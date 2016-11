VIDEO: Seksala kar na kavču sredi lokala

Obiskovalci londonskega lokala so bili nemalo presenečeni, ko so ugotovili, da se je par svojih intimnih poslov lotil kar na kavču pred vsemi.

Zaljubljenca očitno nista mogla dočakati, da bi se vrnila domov, po besedah očividcev pa ju ostali obiskovalci niti najmanj niso motili. Zmotilo ju ni niti to, da so ju nekateri poskušali ločiti, zbežala pa sta šele, ko so se proti njima napotili varnostniki.