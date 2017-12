VIDEO: Seks z Nezemljanko: doživel močan orgazem in omedlel

David Huggins (74) iz New Jerseyja trdi nekaj res nenavadnega. Pravi, da je nedolžnost izgubil pred 57 leti, in to z Nezemljanko. »Spomnim se, kot bi bilo včeraj. Hodil sem po gozdu in naletel na žensko pod drevesom. Kar naenkrat je vstala in šla proti meni, od vzburjenja sem slekel hlače, kolikor hitro sem lahko. Gledal sem jo in doživel močan orgazem, nato pa omedlel,« je povedal.

Bitju, s katerim naj bi izgubil nedolžnost, je dal ime Crescent, poroča Daily Mail. »Bila je prekrasna, z lepim telesom in imela je izjemno dolge nohte, ogromne oči in neobičajno bleda lica,« se spominja David, ki je sicer že menda prej imel bližnja srečanja tretje vrste.