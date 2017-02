Ste že kdaj videli, kako lahko nekateri izbuljijo oči? Nekateri to lahko naredijo brez truda, nekateri pa se na silo pripravijo do tega. Zakaj, ne vemo. Vsekakor upamo, da so si pred tovrstnim posegom temeljito umili roke.

Na spodnjih posnetkih si lahko pogledate, kako je videti človeško oko s strani, s kakršnih ga še niste videli.