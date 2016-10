VIDEO: Samo za polnoletne: privoščil si jo je v plitvini

Sončen dan je v neznanem kraju na plan privabil sprostitve željne ljudi. Med drugim se je zunaj konkretno sprostil tudi parček, ki si je ljubezni zaželel kar v morski plitvini.

Da so njuno poredno početje drugi z veseljem opazovali, najbrž ni treba posebej omenjati. In seveda so vročo akcijo v vodi tudi posneli.