VIDEO: Samo za najpogumnejše: leto 2016 je bilo prava grozljivka

Leto 2016 bo v zgodovino zapisano kot eno izmed najbolj nesrečnih in katastrofalnih. Kopica smrti znanih pevcev in igralcev, teroristični napadi, vojna v Siriji – in še bi lahko naštevali – so iz čisto navadnega leta naredili pravo grozljivko ... Dobesedno.

Po vrsti objav, v katerih se ljudje pritožujejo nad tem, koliko tragedij se je zgodilo v zadnjih dvanajstih mesecih, so se pri Friend Dog Studios odločili posneti pravo grozljivko. Na posnetku so pokrili vse – od smrti zvezdnikov do eksplozij telefonov, ameriških predsedniških volitev, brexita ...

Čeprav smo tako leto dejansko preživeli, je za šalo marsikdo zapisal, da je ogled primeren le za najpogumnejše. Bi si ga upali podoživeti?