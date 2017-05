VIDEO: Samo na Balkanu: to je moderno reševalno vozilo

Nižje športne lige nam velikokrat postrežejo s prizori, ki si jih ne bi zamislili niti v najzabavnejših filmih. Eden takih je nastal tudi na zelenici makedonskega nogometnega petoligaša.

Ko je nogometaš obležal in zahteval zdravniško pomoč, je ta prišla kar v samokolnici na motorni pogon. Nogometaš s tem ni imel nobenih težav – sedel je vanjo in pokazal, da je z njim vse v redu, potem pa se je povzpel na nogi in – padel na tla. Ter se morda zdaj pa zares poškodoval.

A škoda je izgubljati besede, raje kar sami poglejte, kako je ta prav posebni balkanski humor prikazan na spodnjem posnetku. Tudi mi namreč upamo, da je prizor zgolj zaigran in da v primeru resnejših poškodb posežejo po preverjenih metodah reševanja ...