VIDEO: S hčerinim trupelcem preživela 16 dni: vozila sta jo v park, slikala ...

Javnost na Otoku je pretresena, a obenem zgrožena nad zgodbo Charlotte Szakacs in njenega moža Attile, ki sta živela s svojim otročičkom, ga vozila v park z vozičkom in fotografirala še 16 dni po tistem, ko je preminil. Nesrečni par je namreč hčer Evlyn izgubil le mesec dni po njenem rojstvu.

»Nosila sem jo 37 tednov, rodila sem jo in bila štiri dni z njo na intenzivni. Izgubila je bitko, jaz sem izgubila hčer. Vse, kar smo ljubili, se je kar naenkrat razblinilo. Odločila sem se zbrati spomine in zabeležiti del našega potovanja,« je za britanski Mirror povedala Charlotte in se zahvalila tistim, ki so ji nudili oporo.

Par so septembra 2016 obvestili, da so pri njuni hčeri ugotovili kromosomsko nepravilnost. Rodila se je z nerazvitimi možgani, zmanjšanimi dihalnimi potmi in napako na aorti. Čeprav sta starša upala na čudež, je deklica umrla 10. januarja letos. Trupelce otroka je bilo še 12 dni v bolnišnici, da sta se starša lahko poslovila. Štiri dni pred pogrebom, 26. januarja, sta mrtvega dojenčka odpeljala domov.

Pravita, da sta z dejanjem javnosti želela povedati zgodbo in ljudem pokazati, da v britanskih bolnišnicah lahko starši, ki so izgubili otročička, še nekaj dni ostanejo z njim.