VIDEO: Rus frizira s sekiro

Če mislite, da je vaš frizer grob, potem še niste videli, kako se striženja loteva Danii Istomin, mojster pričesk iz Rusije. Možakar se je naučil, kako rezati lase s pomočjo kot britev ostre sekire. Šlo naj bi za zelo učinkovit način striženja, ki pa je videti zelo brutalno. Za striženje s sekiro se je odločil, ker je želel izstopati med hudo konkurenco. Zamisel se mu je porodila ob poslušanju zgodb, kako so se nekoč pravi moški brili kar z ostrimi sekirami. Tako je pred dvema letoma začel tudi sam preizkušati to orodje in sčasoma razvil prav posebno tehniko. Seveda je na začetku strigel lutke, šele ko je pridobil dovolj samozavesti, je začel obdelovati ženske. »S sekiro je prav vse lažje, ker lahko z enim zamahom odstrižeš toliko las kot z desetimi striženji s škarjami,« je povedal Danii in še enkrat poudaril, da mora biti sekira skrajno ostra.



Zadnje leto redno nastopa na različnih frizerskih dogodkih in tekmovanjih talentov po Rusiji, pritegnil je tudi pozornost tujine. Danii rad pove, da ga je tradicionalno striženje začelo dolgočasiti. V resnici sekira ni bila njegova prva izbira. Pred tem je poskušal striči z zavezanimi očmi, kar ni bila najboljša zamisel. Sledili so neuspešni poskusi striženja s škarjami v obeh rokah hkrati. Šele ko je v roko prijel sekiro, je vedel, da je našel svoje poslanstvo. Na nastopih navadno najame profesionalne manekenke, običajne ženske mu ne zaupajo. Danii se je s svojo spretnostjo pridružil vrsti odštekanih frizerjev, nekateri strižejo s samurajskimi meči, drugi z vročimi palicami in celo z ognjem.