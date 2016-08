VIDEO: Roparja ostala ujeta v trgovini in postala tarči posmeha

Karma dveh nepridipravov, ki sta hotela oropati trgovino v New Orleansu, je delovala neverjetno hitro.

Ko sta pritekla v trgovino, sta od prodajalca zahtevala denar, on pa je izkoristil trenutek njune nepazljivosti in se po hitrem postopku zaklenil v zavarovano sobo, pri vratih pa so se spustile rešetke, ki so zlikovcema onemogočile izhod.

Seveda ju je zgrabila panika, vendar je bilo vse zaman. Namesto tega sta postala tarča posmeha, saj se je pred izložbo zbrala množica ljudi in se ponesrečenemu podvigu od srca nasmejala.

Oglejte si spodnji posnetek in se prepričajte sami.