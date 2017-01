VIDEO: Robotska boginja  po treh letih nared

Kitajski inženirji so predstavili humanoidno robotko Jio Jio. Robotska boginja, kot jo tudi imenujejo, se je sposobna na naša vprašanja odzivati z obrazno mimiko, med drugim jo lahko vprašamo, ali že ima fanta. Njen izumitelj Chen Xiaoping je prepričan, da bodo roboti tega tipa v naslednjem desetletju sposobni opravljati vrsto zapletenih nalog, kot so strežba v restavraciji, določene naloge v bolnišnici, domu za ostarele in seveda v gospodinjstvu. Vodja ekipe strokovnjakov kitajske univerze za znanost in tehnologijo je pojasnil: »V petih ali desetih letih bodo na Kitajskem v uporabi številne aplikacije za robote.«



Jia Jia je oblečena v tradicionalno kitajsko opravo in je videti kot človek. Pravilno zna odgovoriti na vprašanja o vremenu, sposobna je lahkotnega kramljanja in prepozna sogovornikov spol. »Ste zelo lep moški,« podeli kompliment, ko jo je Xiaoping vprašal, ali ima fanta, pa je odgovorila, da je raje samska. Chen je na vprašanje, ali obstaja grožnja, da bi roboti v prihodnosti postali prepametni, odgovoril, da te nevarnosti ne bo, če bomo napredovali premišljeno.