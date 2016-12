VIDEO: Rešil je že 300 ljudi, ki so hoteli skočiti v smrt

Most nad Dolgo reko v mestu Nanjing spada med najbolj priljubljene kraje za samomor na svetu. Tam zadnjih 13 let ob koncih tedna in praznikih prostovoljno straži Chen Si in doslej mu je uspelo rešiti že več kot 300 ljudi. Kadar zagleda potencialnega samomorilca, pristopi k njemu in se začne pogovarjati. Večina nesrečnežev ne prihaja iz mesta, temveč gre za migrantske delavce s podeželja. Ker so daleč od doma in razočarani nad življenjem, se odločijo narediti konec s skokom v reko. Med njimi je bil Chen, a ga je ogovoril stari gospod in mu pomagal videti dobre plati življenja. Nato se je odločil, da bo tudi sam pomagal nesrečnikom.



Tako se je leta 2003 začel vsak konec tedna podajati do 25 kilometrov oddaljenega mostu, kjer več ur straži. Do danes je postal pravi strokovnjak v prepoznavanju potencialnih samomorilcev. »Zelo preprosto jih je prepoznati,« je pojasnil Chen. »Ti ljudje hodijo brez duše.« Zaradi njegovih nesebičnih posredovanj se ga je prijel vzdevek Angel iz Nanjinga. V mestu je celo najel stanovanje, kamor odpelje rešene ljudi, ki lahko v njem prebijejo nekaj dni, da si uredijo glavo in pogovorijo s psihologom. Nato jih še več tednov kliče po telefonu, da bi se prepričal, da se ne bodo vrnili. O njem so posneli večkrat nagrajeni dokumentarni film.