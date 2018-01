VIDEO: Razrezal je desko iz Ikee. Osupnilo ga je, ko je videl, kaj je notri

Pohištveni trgovec Ikea je med Slovenci precej priljubljen. Mnogi že nestrpno čakajo, kdaj bodo lahko zakorakali v to trgovino v Sloveniji.

Eden od kupcev pa je nedavno naletel na presenečenje, ko je želel njihovo ploščo (desko) nekoliko modificirati. Zažagal je vanjo in ugotovil, da je znotraj votla. Še več. Ne samo votla, ampak sestavljena iz kartona, ki je posebno strukturiran. To ga je tako močno presenetilo, da je objavo delil z drugimi. Tisti, ki prisegajo na švedskega trgovca, so s tem dejstvom že seznanjeni in pravijo, da je prav to razlog, da je pohištvo tako lahko, a še vedno čvrsto.

Če želite pokukati v sestavo Ikeine plošče, si oglejte spodnji posnetek razreza, ki ga je na youtubu objavil David Zhang.