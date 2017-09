VIDEO: Pse, ki so bili znak prestiža, ubijajo na ulicah

Ulice tibetanskih mest so v zadnjih treh letih preplavili ogromni in agresivni psi pasme tibetanski mastif. Gre za pasmo, ki je še pred nekaj leti veljala za eno izmed najbolj cenjenih in najdražjih na svetu. Pred tremi leti je bil eden izmed njih prodan celo za 2,7 milijona dolarjev in s tem postal najdražji pes na svetu.

Na vrhuncu evforije so mnogi rejci psov želeli čez noč obogateti, zato so brez nadzora začeli vzgajati te orjaške pse in jih čezmerno prodajati. Ko jim vseh ni uspelo prodati in so postali predragi za vzdrževanje, so jih brezsrčno izpustili na prosto. Lačni psi, ki so prepuščeni ulici, so postali agresivni in nevarni za prebivalce. Na spletu so se pojavili posnetki, ki prikazujejo, kako se ljudje z orodjem izživljajo nad njimi kar sredi ulic.

Pasma psov je nekdaj predstavljala simbol uspeha in bogastva, a izmed mnogih rejcev je menda uspelo le peščici. V času največje priljubljenosti pasme je bila cena psa približno 300 tisoč dolarjev, danes pa se giblje okoli 1500 dolarjev.